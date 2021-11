Tottenham, Savorani è il nuovo preparatore dei portieri

L'ex giallorosso farà parte degli Spurs. L'annuncio del club inglese

MarcoSavorani è il nuovo preparatore dei portieri del Tottenham. L'annuncio arriva direttamente dal club inglese. Savorani ha lavorato nella Roma per sette anni; inizialmente con i portieri della Primavera, per poi passare alla prima squadra nel 2016. Gli Spurs hanno annunciato così l'arrivo del preparatore: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Marco Savorani come nostro preparatore dei portieri della Prima Squadra. Marco arriva dopo aver da poco concluso un periodo di sette anni come preparatore dei portieri della Roma di Serie A. In precedenza, ha lavorato con Antonio Conte come preparatore dei portieri al Siena, avendo precedentemente ricoperto ruoli simili all'Atalanta, al Chievo e al Piacenza. Marco si unisce all'assistente capo allenatore Cristian Stellini, all'allenatore della prima squadra Ryan Mason, all'allenatore tecnico e analitico Gianluca Conte, oltre ai fitness coach Costantino Coratti, Gian Piero Ventrone e Stefano Bruno nello staff di Antonio nel nord di Londra".