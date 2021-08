Stadio della Roma, il testo della delibera: il Comune pronto a chiedere i danni

Nella delibera con cui il 21 luglio è stato revocato l'interesse pubblico sul progetto, si parla in maniera concreta della richiesta di risarcimento danni da parte del Comune ai proponenti

La vicenda stadio della Roma a Tor di Valle non si è ancora chiusa. Nel testo della delibera pubblicata dal Campidoglio, con cui il 21 luglio scorso l’Assemblea Capitolina ha annullato l’interesse pubblico del progetto, infatti si parla in maniera concreta della richiesta di risarcimento danni da parte del Comune ai proponenti. Nel testo della delibera, si legge che l’Assemblea dà mandato ai competenti Uffici capitolini "di concerto con l’Avvocatura Capitolina, di avviare i più opportuni procedimenti volti alla valutazione e quantificazione di ogni eventuale pregiudizio in danno dell’Amministrazione capitolina determinato dal mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione dei provvedimenti di Dichiarazione dell’Interesse Pubblico e al conseguente avvio delle eventuali azioni risarcitorie a favore di Roma Capitale determinate dall’interruzione delle trattative volte all’approvazione e alla stipula della prevista Convenzione Urbanistica di qualunque natura e specie”. La palla passa così anche a Eurnova, che in questa partita è coinvolta in prima persona e che ha già fatto sapere di voler richiedere a sua volta un risarcimento.