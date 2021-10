Stadi al 75% di capienza, oggi il decreto: all’Olimpico almeno 46mila tifosi

La Roma e la Lazio aspettano la comunicazione del Governo per avere un dato ufficiale, ma la nuova capienza oscillerà tra i 46mila e i 49mila posti

Addio disposizione a scacchiera. Come anticipato dal sottosegretario del Ministero della Salute Costa, oggi alle 17 il Consiglio dei Ministri aumenterà la capienza degli stadi all'aperto dal 50 al 70 percento. Un passo avanti verso il ritorno alla normalità, arrivato grazie all'abbassamento dei contagi (ieri il tasso della positività era dello 0,8%). La Roma e la Lazio, così come gli altri club, aspettano con trepidazione le disposizioni del decreto per conoscere la nuova capienza dello stadio Olimpico. Il club giallorosso si aspetta un numero compreso tra i 46mila e i 49milaspettatori. Circa 15mila in più rispetto a quelli che hanno avuto accesso finora. Una volta giunta l'ufficialità, a Trigoria chiuderanno anche la questione abbonamenti. Come anticipato da Forzaroma.info, tra questa e la prossima settimana verrà lanciata la nuova campagna per la stagione attuale.