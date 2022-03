Squalifica Mourinho, la Roma non farà ricorso: salterà anche l’Atalanta

In panchina contro i bergamaschi di nuovo la coppia Salzarulo-Foti. La decisione del mancato ricorso è stata presa poche ore fa

Josè Mourinho non sarà in panchina nemmeno contro l'Atalanta. La Roma, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di due giornate comminata allo Special One dal Giudice Sportivo dopo la gara contro il Verona pareggiata in rimonta. Il portoghese si era scagliato contro l'arbitro Pairetto che lo aveva espulso facendogli anche il gesto polemico del telefono. La squalifica di due turni era arrivata "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonchè per essere entrato, all'atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo". La decisione del mancato ricorso è stata presa oggi, nonostante la società consideri "prive di fondamento" alcune frasi attribuite all'allenatore e al general manager. Contro l'Atalanta in panchina ci sarà di nuovo la coppia Salzarulo-Foti. Mourinho tornerà contro l'Udinese.