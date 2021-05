Spinazzola: “Stagione difficile da commentare, ho cercato di dare tutto” – FOTO

"Pesano l'assenza dei tifosi, le partite ogni tre giorni e una pandemia che ci ha tolto fiato, serenità, vita. Ora c'è una nazione da rappresentare e onorare"

Tempo di bilanciare la Roma. Vari membri della rosa giallorossa stanno sfruttando i social per tracciare il bilancio di una stagione complicata, conclusa al settimo posto e con il piazzamento in Conference League. Anche Leonardo Spinazzola su Instagram ha ripercorso gli ultimi difficili mesi in giallorosso: "È difficile parlare di una stagione così particolare. L'assenza dei tifosi, partite ogni tre giorni, una pandemia che ci ha tolto fiato, serenità, vita. Ma in tutto questo ho cercato di macinare chilometri dando sempre cuore, gamba e anima. E non mi fermerò qui". Poi un pensiero all'Europeo, di cui sarà protagonista con l'Italia: "Adesso c’è un’intera nazione da rappresentare e onorare".