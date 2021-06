Spinazzola, il palco dell’Europeo per prendersi la Roma di Mourinho

L'esterno giallorosso piace a Roberto Mancini e probabilmente stasera partirà titolare contro la Turchia. La maglia azzurra prova generale per la nuova era in giallorosso

Quello degli Europei sarà un banco di prova anche per Leonardo Spinazzola . L'esterno giallorosso è reduce da un'ottima stagione - per lui 39 presenze, 2 reti e 8 assist tra campionato ed Europa League - che per buona parte lo ha visto lontano da infortuni di rilievo. I problemi fisici, però, sono tornati a farsi sentire con prepotenza nel finale: tra i soliti problemi alla coscia e la lesione al bicipite femorale, Spinazzola ha giocato solo 45' nelle ultime nove giornate di serie A, tutti nel primo tempo dello sciagurato Cagliari-Roma dello scorso 25 aprile. Le sue attuali condizioni tuttavia sono buone, e il terzino è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in Nazionale . Spinazzola gode del favore di Roberto Mancini , che lo ha schierato con continuità negli incontri dello scorso marzo utili per la qualificazione ai Mondiali 2022 . In quella zona del campo c'è la concorrenza di Emerson Palmieri , ma la sensazione è che il giocatore della Roma sia il favorito nella formazione azzurra titolare. Magari già da stasera, nel match d'esordio contro la Turchia .

Al termine di quella in Nazionale, per Spinazzola inizierà un'altra avventura, quella con José Mourinho. L'esterno ha sicuramente convinto per le sue prestazioni, pesanti al punto da impensierire un grande avversario come lo United di Solskjaer. Rimane però la preoccupazione per la sua solidità fisica. D'altronde la Roma non può più permettersi un'epidemia di infortuni muscolari come quella andata in scena la scorsa stagione, e il rinnovo dello staff medico testimonia la volontà di Mourinho e dei Friedkin di voltare pagina. Il contratto dell'esterno scade nel 2024, e il suo nome è di sicuro in fondo alla lista dei cedibili di Tiago Pinto. L'impressione è che la Roma voglia però garantirsi una valida alternativa con Riccardo Calafiori, che lo scorso dicembre ha rinnovato con i giallorossi fino al 2025 e che con Mourinho, che ha dimostrato direttamente il suo interesse per il giocatore, potrebbe trovare più continuità nelle presenze e nel rendimento.