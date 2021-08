Spinazzola a Trigoria per la riabilitazione. Florenzi si allena con gli esuberi

Da ieri i due terzini sono tornati al Bernardini, ma con spiriti decisamente opposti

Un mese dopo il suo infortunio contro il Belgio, Leonardo Spinazzola è tornato a Trigoria per l’inizio della riabilitazione. Ieri l'esterno ha testimoniato la prima seduta di terapia con una Story su Instagram. La Roma lo aspetta, ma non gli metterà fretta. Al suo posto proverà a imporsi l’uruguaiano Vina , anche lui al lavoro a Trigoria in attesa dell’ufficialità. L'affare con il Palmeiras non è ancora definito, ma Tiago Pinto spera di poter chiudere definitivamente entro le prossime ore così da concentrarsi sugli altri affari.

Sensazioni diverse per Alessandro Florenzi, che ieri ha fatto il tampone e da oggi si è messo al lavoro al Bernardini con il gruppo degli esuberi, come già successo un anno fa prima del trasferimento al PSG. L’ex capitano giallorosso è ufficialmente fuori dai piani di Mourinho e alla ricerca di una nuova squadra. Con l’arrivo dello Special One, Florenzi sembrava potersi giocare un posto da titolare in giallorosso, ma il rapporto con la società è giunto al capolinea e le strade sono destinate a separarsi, questa volta definitivamente. Intorno al giocatore si sono intensificate le voci di mercato. Quella più concreta sembra essere il Siviglia, mentre la pista Inter non si concretizza.