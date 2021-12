Shomurodov: “Prima o seconda punta non cambia. Con Mourinho imparo tanto”

Le parole dell'attaccante: "Bello segnare, è quello per cui entro sempre in campo"

Il suo gol ha dato l'illusione alla Roma di poter portare a casa tre punti importanti. Dopo l'1-1 contro la Samp ha parlato Eldor Shomurodov , ecco le sue parole in un'intervista concessa, con qualche difficoltà ma altrettanto coraggio, in italiano.

Quanta voglia hai messo dentro quel gol? Voglio sempre far gol quando si scende in campo.

Ti trovi meglio da prima punta o sotto la prima punta? Dove pensi di far meglio? Per me vanno bene entrambe le posizioni.