Serie A, Napoli-Inter 1-1: Dzeko risponde a Insigne. Nerazzurri ancora in vetta

I partenopei falliscono il sorpasso sugli ospiti

Al San Paolo, Napoli e Inter si sfidano per il primato della Serie A. I partenopei alimentano il sogno passando in vantaggio grazie al rigore guadagnato da Osimhen e trasformato da Insigne al 7'. Gli uomini di Inzaghi soffrono il predominio dei padroni di casa per tutto il tempo perdendo la battaglia soprattutto a centrocampo. L'unico squillo arriva al 35' con un colpo di testa senza troppe pretese di Dzeko. Il bosniaco si rifà all'inizio della seconda frazione quando trova il pareggio sfruttando un tocco sfortunato di Di Lorenzo. Nel resto della partita le due squadre alterneranno i momenti senza mai rendersi effettivamente pericolose. Il Napoli - con una partita in più - fallisce il sorpasso mantenendosi a un punto di distanza dall'Inter.