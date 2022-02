Serie A, Lazio-Napoli 1-2. Sorpasso Roma su Immobile & C.

La squadra di Spalletti aggancia in testa alla classifica al Milan prossimo avversario al 'Maradona'

Il posticipo serale Lazio-Napoli in programma allo stadio Olimpico resta equilibrato fino al 62' quando Insigne su assist di Elmas porta in vantaggio gli ospiti. A due minuti dal termine della gara Pedro ha riportato il punteggio in parità, ma nel recupero Fabian Ruiz regala tre punti al Napoli che così aggancia in testa alla classifica il Milan, avversario domenica prossima al 'Maradona'. La Lazio, dopo questa sconfitta, resta a quota 43 punti, uno dui meno della Roma.