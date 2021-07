Sergio Ramos sempre più verso il PSG: pronto a firmare un biennale

L'ex capitano del Real Madrid è prossimo ad approdare in Ligue 1. Sfuma la suggestione di vederlo con la maglia della Roma

Sergio Ramos è sempre più vicino alla firma con il Paris Saint-Germain. L'ex capitano del Real Madrid è pronto ha firmare un biennale con la squadra francese e cominciare la sua nuova avventura dopo 15 anni con i blancos. Nei giorni scorsi era stato avvistato il fratello René nella capitale francese, come scrive RMC Sport, a testimonianza dell'avanzamento della trattativa fra il difensore andaluso e il PSG. Il contratto proposto dalla società di Nasser Ghanim Al-Khelaïfi ha soddisfatto le richieste del 35enne Ramos che così si allontana in maniera definitiva dalla Roma. La suggestione è circolata per qualche settimana, anche grazie alla presenza in panchina di José Mourinho, ma le alte richieste dell'ex Real hanno frenato qualunque sviluppo di trattativa con la società giallorossa.