Sassuolo-Roma, arbitra Guida. Al Var Mazzoleni

Ad arbitrare la partita di domenica contro la squadra di Dionisi sarà il fischietto della sezione di Torre Annunziata

Sarà Guida ad arbitrare Sassuolo-Roma, in programma domenica alle 18:00 al Mapei Stadium. Gli assistenti saranno LoCicero e Prenna con Santoro IV uomo. Al Var ci sarà Mazzoleni. Tegoni invece è stato designato come Avar dell'incontro. Per il direttore di gara questo sarà il secondo incontro con i giallorossi in questa stagione. Si ricorda l'arbitraggio del derby capitolino con le tantissime polemiche per un fallo da rigore non fischiato nei confronti di Zaniolo.