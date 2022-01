Villar ad un passo dal Getafe: “Ciao Roma”. Ma poi rimuove la story

Gonzalo Villar è ormai prossimo a lasciare Roma. La conferma arriva dal profilo instagram del ragazzo

Il futuro di Villar è ormai lontano dalla Capitale. Il centrocampista spagnolo è molto vicino al ritorno in patria con la maglia del Getafe con la formula del prestito secco, così come il connazionale Mayoral. A confermarlo è stato lui stesso sui social con una storia pubblicata su Instagram, tolta poi qualche minuto più tardi. Nello scatto era presente una foto di Roma con una didascalia molto precisa. "One last time. Ciao Roma". Lo spagnolo dopo un'ottima stagione sotto la guida di Fonseca non è stato quasi mai impiegato da Josè Mourinho. Per lui appena 204 minuti in campo, tutti in Conference League.