Roma-Verona, vicino il sold out: meno di mille biglietti a disposizione dei tifosi

Sabato alle 18 la squadra di Mourinho potrà contare sul supporto di oltre 30000 spettatori

Sabato la Roma tornerà in campo alle 18 contro il Verona. Nonostante il momento che sta vivendo la squadra di Mourinho non mancherà il supporto dei tifosi giallorossi. Vicinissimo il sold out allo stadio Olimpico, poco meno di 1000 biglietti rimasti a disposizione nelle due tribune e in curva nord. La capienza negli stadi è ancora al 50% e lo stadio Olimpico potrà contenere circa 33.000 spettatori. Dalla prossima gara casalinga con l’Atalanta potrebbe tornare il 75% della capienza. Attesi anche 500 tifosi gialloblu.