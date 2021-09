Roma-Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Zaniolo, a sinistra Calafiori

Il numero 22 giallorosso dovrebbe essere titolare nonostante il problema fisico avuto in Nazionale

La Roma tornerà in campo questa sera alle 20:45 all'Olimpico contro il Sassuolo per riprendere il cammino in campionato. Sarà la panchina numero mille per Mourinho che inoltre potrebbe ottenere cinque vittorie in altrettante partite, ad inizio stagione, per la prima volta in carriera. Sulla formazione giallorossa aleggiano molti dubbi dovuti alle condizioni non perfette di alcuni giocatori rientrati dalle nazionali. Lo Special One però in conferenza ha assicurato che sono tutti pronti e a disposizione. Sicuramente non ci sarà Vina rientrato solo ieri, al suo posto Calafiori. Sicuro di un posto è Ibanez, al suo fianco è probabile l'impiego di Mancini, che sembra aver superato l'infiammazione al piede, ma anche Smalling ha le sue chances, con Ibanez spostato a sinistra. A centrocampo confermati Veretout e Cristante. Sulla trequarti potrebbe toccare ancora ancora a Carles Perez ma non è escluso l'utilizzo di Shomurodov sull'out di sinistra, con Mkhitaryan che si sposterebbe a fare il Pellegrini dietro l'irremovibile Abraham. Zaniolo dovrebbe essere titolare nonostante il problema fisico avuto in Nazionale.