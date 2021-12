Roma-Sampdoria, le probabili formazioni di Mourinho e D’Aversa

I giallorossi recuperano Felix Afena Gyan. Confermata la coppia d'attacco Abraham-Zaniolo. Dubbi in difesa tra Ibanez e Kumbulla

Finiti i festeggiamenti per la vittoria a Bergamo la Roma si prepara per il match della diciannovesima giornata di Serie A2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo per i tre punti in palio. Mourinho contro D’Aversa si sfideranno all’Olimpico questo mercoledì alle 18:30. Mourinho valuterà i suoi oggi e nella rifinitura e poi farà le sue scelte. Poche se non pochissime differenze con dal 3-5-2 visto contro la squadra di Gasperini con la coppia Abraham e Zaniolo in attacco che sembra aver trovato continuità. Veretout e Cristante sono pronti ad agire a centrocampo con Mkhitaryan. Torna dalla squalifica Felix, che si accomoderà in panchina e rimangono ancora indisponibili Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy. Possibile ballottaggio nella difesa tra Ibanez e Kumbulla: nonostante il brasiliano sia in diffida si vedono poche possibilità per Marash di partire titolare. Per la Sampdoria di D'Aversa Candreva e Thorsby sono pronti ad agire sulle fasce. Gabbiadini e Caputo i favoriti sul fronte d’attacco del 4-4-2. Indisponibili ancora Damsgaard e Torregrossa.