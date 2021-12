Roma-Sampdoria, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo non sfonda, Shomurodov il migliore

Mkhitaryan e Veretout i peggiori in campo, l'undici che ha vinto a Bergamo delude

La Roma non riesce a dare continuità alla vittoria di Bergamo. I giallorossi dominano la gara ma non portano a casa i 3 punti. Mourinho. Non basta il gol di Shomurodov che insieme a Zaniolo è tra i migliori della gara. Veretout non è riuscito a replicare la bella prestazione contro l'Atalanta. Male Mkhitaryan, tra i peggiori in campo. Voti sufficienti in difesa, Smalling, Ibanez e Mancini insieme stanno ben figurando. Abraham frenato da un infortunio non ha trovato la via del gol.