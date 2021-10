Roma-Napoli, Spalletti ritrova Zielinski in allenamento. Out Manolas

La squadra di Spalletti stamattina si è allenata per preparare la sfida di domenica contro la Roma. Problemi fisici per il centrale greco

La Roma non ha nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Bodo/Glimt. Oggi è già anti vigilia della gara contro il Napoli di Spalletti, in programma domenica alle 18. I partenopei vivono un momento molto positivo. Imbattuti in campionato e reduci dalla vittoria di ieri sera in Europa League contro il Legia Varsavia. Gli azzurri stamattina si sono allenati e la squadra è stata divisa in due gruppi, differenziando il lavoro tra chi ha giocato (scarico e palestra) e chi no (attivazione tattica, velocità e partitina). Per Zelinski intera seduta con il gruppo, mentre per Ounas lavoro personalizzato. Attraverso un comunicato del Club, il Napoli fa sapere che l'ex romanista Manolas (uscito ieri al 27' del secondo tempo) si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del grande gluteo destro ed ha già iniziato l'iter riabilitativo.