Roma-Juventus, i bianconeri in amichevole per preparare il big match

Mentre la Roma prosegue il lavoro orfana dei suoi nazionali, la squadra di Allegri si prepara per l'amichevole contro l'Alessandria in vista della gara fissata per domenica 17 ottobre

Redazione

Mancano dieci giorni al big match dell'ottava giornata di serie tra Juventus e Roma. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, prosegue la preparazione dei bianconeri rimasti a Torino durante la pausa delle nazionali. Sotto il sole autunnale del JTC, si è svolta questa mattina una seduta atletica. Juventus Training Center che sarà anche il teatro di un’amichevole con l’Alessandria, in programma sabato 9 ottobre (fischio d’inizio alle 11:00). La gara non sarà aperta al pubblico ma sarà consentito l'accesso di alcuni ospiti invitati e di una rappresentanza dei media (anch'essi su invito).