Roma, inizia la stagione degli esuberi: oggi visite poi allenamento a parte

I calciatori inseriti nella lista B dei giallorossi svolgeranno i test medici per poi cominciare l'attività fisica lontano dal gruppo

I calciatori inseriti nella lista degli esuberi da José Mourinho stanno sostenendo le visite mediche presso la clinica Villa Stuart e nei prossimi giorni cominceranno ad allenarsi a Trigoria, a parte rispetto al gruppo che si allena dall'8 luglio. I giocatori che sono in questa lista, in attesa di trovare una nuova squadra per la prossima stagione sono Fazio, Pastore, Nzonzi, Santon, Olsen, Bouah, Riccardi, Antonucci, Bianda, Coric, Pezzella, Celar. Ne faceva parte anche Justin Kluivert, che però è atteso ad ore a Nizza, così come Under e Pau Lopez che hanno già salutato la capitale per vestire la maglia del Marsiglia.