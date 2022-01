Roma, il club augura pronta guarigione a Chiesa: “In bocca al lupo, Federico”

Stagione finita per l'esterno di Allegri. Salterà anche i play off valevoli per i mondiali in Qatar

Redazione

Non sono affatto ore serene per Federico Chiesa. l'esterno Juventino ha terminato anzitempo la stagione in seguito all'infortunio subìto ieri nella gara contro la Roma. Gli esami effettuati hanno confermato quanto previsto ieri, e cioè una rottura del crociato anteriore sinistro. L’esterno bianconero era uscito nel primo tempo. Salterà anche i play off validi per la qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. Tra i tanti messaggi di affetto, anche la Roma ha voluto mostrare vicinanza al calciatore. Lo ha fatto retweettando il il post della Juventus, con su scritto "In bocca al lupo, Federico!".