Roma Femminile, Spugna: “La partita di oggi non era semplice. Brave le ragazze”

Le parole del mister: “È stata una partita vera, non era semplice tornare con un risultato così, sono contento”.

“Obiettivo centrato, la partita non era semplice. Devo fare i complimenti al Como, una squadra che c’entra poco con la Serie B, infatti sono in testa. È una squadra tosta, con buone calciatrici. È stata una partita vera, non era semplice tornare con un risultato così, sono contento”.

Ora si torna a pensare al campionato e al Pomigliano, la prima di tre sfide da giocare in casa. “Lo dico da sempre, giocare davanti al nostro pubblico, nel campo più bello della Serie A, è fondamentale per noi. Quando siamo in casa abbiamo qualcosa in più e dobbiamo sfruttarlo a partire da sabato con il Pomigliano. Poi ci saranno il ritorno con il Como, la sosta e ancora una sfida interna con l’Inter: dobbiamo sfruttare questo momento al meglio”.