Roma e Pellegrini verso il rinnovo. Regalo per l’Euro?

La scadenza del 2022 non preoccupa Pinto che presto incontrerà gli agenti

Sia la Roma sia Lorenzo Pellegrini vogliono andare avanti insieme, queste sono le certezze, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. In tutte queste certezze ce n’è un’altra: gli incontri per il rinnovo non sono ancora cominciati. Ma ci saranno. Nei giorni scorsi Pinto ha parlato ai giocatori che andranno all’Europeo e a Pellegrini ha ribadito la totale fiducia sua e della proprietà. Entro la fine della settimana ha intenzione di incontrare lo staff del ragazzo per discutere tutti i dettagli del rinnovo. Da una parte non c’è fretta perché a Trigoria nessuno ha dubbi su Pellegrini e sul suo entourage, dall’altra il giocatore pensava e sperava che il discorso potesse essere chiuso anche prima dell’Europeo. Lorenzo sarà anche uno dei testimonial del lancio delle nuove maglie e per la Roma è a tutti gli effetti il capitano. La trattativa, comunque, è complessa per l’importanza del contratto che dovrà essere stipulato. L’ultima stagione per Pellegrini lo ha visto in campo 47 partite con 11 gol e 8 assist. E’ stato inserito anche nella classifica dei top dell’Europa League.