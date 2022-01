Roma-Cagliari, via al sorteggio: ecco modalità e alternative per gli abbonati

Ci si può iscrivere dalle 11 di oggi. Chi non verrà estratto potrà sfruttare tre opzioni

A partire dalle ore 11:00 di oggi, ed entro e non oltre le ore 11:00 di venerdì 14 gennaio, sarà possibile in maniera autonoma registrarsi per il sorteggio, inserendo il proprio PNR all’interno della pagina dedicata. Sarà possibile inserire fino a quattro prenotazioni in un’unica richiesta in modo che parenti e amici giallorossi possano tentare insieme la fortuna. I fortunati vincitori alla particolare lotteria verranno estratti nella giornata di venerdì ed entro le ore 18.00 di sabato 15 gennaio riceveranno tutti il biglietto tramite email. In questo caso verrà dunque conteggiata la partita come parte dell’abbonamento. Attenzione però. Perché in caso di estrazione per Roma-Cagliari, lo stesso abbonato fortunato non potrà registrarsi per eventuali nuove estrazioni su partite future.