Roma-Cagliari, saranno presenti allo stadio dei bambini delle periferie romane

L'AS Roma in collaborazione con FXORO Italia, di cui è premium partener, realizza il sogno di alcuni piccoli tifosi giallorossi

Questo pomeriggio allo stadio Olimpico, tra i 5.000 tifosi presenti, ci sarà anche un gruppo di bambini di che frequenta abitualmente "La Libraia di Tor Bella Monaca" ad assistere al match di giornata Roma-Cagliari in programma alle ore 18:00. L'iniziativa, partita in collaborazione con FXORO Italia azienda per il mercato della finanza, ha l'intento di portare visibilità ad una tra le più popolose periferie romane e donare attimi di spensieratezza a dei piccoli tifosi giallorossi. A renderlo noto è Alessandra Laterza, tramite un post di Facebook, che accompagnerà oggi i ragazzi e commenta così l'evento: "Sarà un’esperienza nuova anche per me, non sono mai stata in tribuna Monte Mario a vedere la mitica AS Roma, sono anni che non torno allo stadio e condividerlo con loro sarà emozionante. Devo la realizzazione di questo sogno, ad un’azienda, la FXORO Italia; che ringrazio per aver creduto in questa mia folle richiesta, utile a realizzare un sogno. Basterebbe, tanto poco anche in periferia, per donare felicità, io ci provo tutti i giorni, attraverso i libri, uno spazio condiviso, merende allegre, a base di colla e cartoncino; altre volte, ho la fortuna di incontrare persone che nella loro missione, hanno un forte spirito di comunità; tutto questo mi consentirà di regalare anche il divertimento".