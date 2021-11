Roma-Bodo: domani alle 13:30 la conferenza stampa di Mourinho e Abraham

Per lo Special One è arrivato il momento di riscattare la brutta caduta di 6-1 contro il Bodo in Conference League. Giovedì, alle 21:00 la squadra giallorosso scenderà in campo contro la squadra norvegese

Redazione

La Roma giovedì sera alle 21:00 affronterà il Bodo per la fase a gironi della Conference League. La squadra di Mourinho deve rifarsi della brutta sconfitta in casa dei norvegesi. Domani l'allenatore della Roma parlerà alle 13:30, in conferenza stampa insieme ad Abraham. Prima di incontrare i giornalisti ci sarà, alle 11:30, la rifinitura a Trigoria. Per quanto riguarda il Bodo alle 10:15 ci sarà la conferenza stampa di Knutsen, accompagnato da un suo calciatore allo Stadio Olimpico. Dopo aver parlato con la stampa la squadra norvegese farà la rifinitura, sempre allo Stadio Olimpico.