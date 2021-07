Roma, basta un guizzo di Zalewski. Battuta la Triestina (0-1), attacco imballato

Vittoria di misura nella terza amichevole dell’era Mou. Zaniolo con grinta e buona forma fisica. Spicca Bove

Valerio Salviani

La Roma vince nella prima trasferta stagionale contro la Triestina. Il test-match con i Friulani finisce uno a zero. Il gol vittoria lo segna Zalewski al 49’, bravo a sfruttare un tap-in e ribattere in porta. Nel primo tempo l’attacco tipo con Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko produce buone trame, ma non punge. Tante indicazioni per Mourinho, che aspetta Vina, Xhaka e i ritorni di Cristante e Florenzi per cominciare a lavorare sulla rosa al completo.

Buona la terza: Zalewski decide l’amichevole con la Triestina

Per l’esordio stagionale in tv Mourinho conferma il 4-2-3-1 e schiera quello che dovrà essere l’attacco titolare, ossia Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan dietro a Dzeko. Dopo qualche minuto di rodaggio, i giallorossi si sciolgono. Al 12’ Dzeko, Zaniolo e Pellegrini dialogano nello stretto e creano la prima occasione da gol, ma l’ultimo passaggio del bosniaco è impreciso. Le azioni più importanti arrivano dalla catena di destra formata da Reynolds e Zaniolo. Al 21’ l’americano crossa bene per Pellegrini, ma il colpo di testa del capitano è alto sopra la porta. L’attenzione di tutti è per la partita del numero 22, l’uomo che può cambiare la stagione della Roma. Le impressioni sono buone, fisicamente sta bene e anche i movimenti sono fluidi. Mou lo schiera largo a destra, ma Zaniolo si abbassa spesso per chiedere la palla tra i piedi e gestirla. Nicolò fa arrabbiare lo Special One quando si scaglia contro Walter Lopez per un contrasto di gioco troppo irruento. Il risultato al 45’ resta sullo 0-0, nonostante un forcing finale della Roma che non sfocia nel gol.

Nella ripresa cambia tutto l’attacco: spazio a El Shaarawy, Zalewski, Perez e Mayoral. Dentro anche Karsdorp, Smalling e Diawara. La Roma ha subito l’occasione per passare in vantaggio, ma Mayoral da buona posizione e con il portiere avversario battuto spara alto. I giallorossi però hanno un altro passo adesso e dopo 4’ passano in vantaggio: buona azione a sinistra di El Shaarawy che si accentra e tira, Offredi respinge al centro e serve Zalewski che non può sbagliare e porta i suoi in vantaggio. Tra i migliori del match Bove, confermato da Mourinho anche nella ripresa. Grande personalità nella gestione della palla per il classe 2002. Mostra una buona forma pure Mayoral (nonostante l’erroraccio sotto porta). Il caldo e la preparazione si fanno sentire. Le gambe dei giocatori si appesantiscono facilmente. Nella ripresa la Triestina non si fa mai vedere in attacco, mentre la Roma dopo l’avvio sprint rallenta piano piano e si limita a girare la palla. Nel finale grande discesa di Karsdorp, palla in mezzo per El Shaarawy che non è reattivo e non riesce a colpire. La Roma vince 1-0 e mette nel mirino il Debreceni, ultima amichevole di luglio in programma domenica a Frosinone.