Roma, Abraham disponibile contro il Milan: superata la contusione alla caviglia

Il nove giallorosso si è allenato in gruppo ed è pienamente recuperato per la prima gara del 2022

Tammy Abraham è pronto a tornare al centro dell’attacco contro il Milan. L’attaccante della Roma era uscito ad inizio secondo tempo contro la Sampdoria per una contusione alla caviglia. Oggi l’ex Chelsea si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione per la delicata sfida di San Siro. Appuntamento al 6 gennaio alle ore 18.30 per la prima giornata di ritorno.