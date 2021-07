Ritiro Roma, Mourinho abbraccia Zaniolo e parla con Pellegrini. Ripresa lunedì

I giallorossi hanno svolto prima seduta in palestra, poi focus sulla parte tattica con analisi video

Terzo giorno di allenamenti sotto gli ordini di José Mourinho per la Roma. La squadra ha svolto come nei giorni precedenti una doppia seduta. La prima parte è stata incentrata su un lavoro con una seduta di forza. Gli esercizi sono stati svolti prima nella palestra del centro sportivo Fulvio Bernardini con un un’attivazione su pedane instabili, poi sono stati svolti esercizi di pesistica di base. In campo la squadra ha fatto una riattivazione tecnica e poi delle partite a campo ristretto. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, nella seconda parte della seduta di allenamento la squadra si è concentrata sull’analisi video ed esercitazione annessa. La ripresa è prevista per lunedì mattina, sempre con doppia seduta.