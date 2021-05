Ritiro, mercato ed Europa: Mourinho studia la Roma. Tornano El Shaarawy e Villar

In vista dell'Inter Fonseca recupera due pedine importanti. Sul mercato idea D'Ambrosio, Mkhitaryan deciderà dopo il colloquio con lo Special One

La Roma si gode la vittoria per 5-0 sul Crotone che ha restituito un minimo di tranquillità all'ambiente in ottica classifica, fermando l'emorragia di risultati in campionato che stanno mettendo a rischio anche il settimo posto. Una prestazione applaudita anche da Mourinho e che ha proiettato Paulo Fonseca nella top 10 degli allenatori della Roma con più partite vinte all'attivo (52) al pari di Mazzone e Zeman, ma con una media punti migliore. Mkhitaryan invece ha raggiunto quota 10 gol e 10 assist, terzo centrocampista in Europa a riuscirci in questa stagione e secondo giocatore in Italia: ai giallorossi non succedeva dai tempi di Salah. Tanti segnali positivi, come la buonissima prestazione di Ebrima Darboe, che vorrebbe provare a conquistare una conferma da Jose Mourinho. Così come Nicola Zalewski, che si è raccontato in un'intervista: "Sto vivendo un sogno. I miei mentori sono Bruno Conti che mi ha portato qui e Paulo Fonseca, che mi ha dato fiducia. Mourinho? Ora non ci pensiamo, ma spero di essere allenato da lui". Slitterà ancora il ritorno di Nicolò Zaniolo, che rientrerà direttamente nella prossima stagione: il messaggio sui social è stato chiaro proprio in questa direzione.