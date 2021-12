Rebus Spinazzola, Zaniolo ok: ci sarà con l’Atalanta. Offerto Arthur

Sold out il settore ospiti per Atalanta-Roma. Abraham re dei legni in Europa: superato anche Messi

Redazione

Spinazzola ancora out. Spunta Arthur a centrocampo

Ancora caos intorno al ritorno di Spinazzola. L’esterno azzurro non ha ancora una data precisa del rientro. Lo ha dichiarato ieri Josè Mourinho: “Non so se avremo Spinazzola a gennaio”. Nel frattempo piccola soddisfazione per lui, è stato inserito tra i 5 possibili vincitori del pallone azzurro. Premio per il miglior giocatore della Nazionale Italiana. Tiene banco la questione centrocampista centrale. Il nome nuovo è Arthur. Il centrocampista brasiliano sta cercando un’altra squadra dopo le tante bocciature da parte di Allegri.

Daniele Aloisi