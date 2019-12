‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma deve vincere almeno un trofeo”. ORSI: “Vietato parlare di scudetto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Kean sarebbe un ottimo acquisto. Come repertorio Pinamonti è meglio di Dzeko, porterebbe freschezza. Ho visto fargli fare dei gol che Dzeko si sogna. Do un 7 al 2019 della Roma. Nel 2020 la grande novità sarebbe il cambio del proprietario, sperando che sia più munifico rispetto a Pallotta. La Roma ha bisogno di questo, ha sempre navigato nei quartieri alti, ma non ha mai vinto niente e in alcune stagioni ha deluso. L’ultima senza Champions è stata una diminutio significativa, anche come acquisti e cessioni, quando ha preso grandi giocatori come Salah poi li ha subito venduti per urgenza di incassare. La Roma avrebbe bisogno di una proprietà con maggiori prospettive dal punto di vista degli investimenti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Difficile trovare un giocatore che ricopra il ruolo di vice-Dzeko, che non sia un titolare ma faccia le sue prestazioni, è un casino. A meno che non ti inventi il Pinamonti o il Vlahovic della situazione, i giovani potrebbero funzionare. Altrimenti giocatori intermedi che stiano bene è difficile trovarne. La Roma sta andando bene, è cresciuta molto in consapevolezza e qualità di gioco, anche nei singoli. Lazio e Roma sono due squadre che non si devono porre limiti. Le due davanti non sono così sicure di non avere dei problemi e devono essere pronte entrambe ad approfittarne. Intanto al rientro, però, per me la Roma farà 6 punti contro Toro e Juve”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca si è integrato subito nel tessuto connettivo del nostro campionato. Ha capito subito che in Serie A non puoi essere troppo offensivo e quindi si è adattato coprendo la difesa e puntando sule ripartenze di Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. Diawara e Veretout davanti alla difesa sono complementari. Ora, però, si deve restare con i piedi per terra. Se si parla di scudetto le cose possono andare male. Non so se il Genoa darebbe via Pinamonti, hanno grandi aspettative che però un po’ sono state disattese. Alla Roma do 5 per i primi mesi del 2019 e 7 nella seconda parte quindi 6,5. I trofei incidono nella valutazione, la Lazio ha vinto Coppa Italia e Supercoppa ed è stata superiore alla Roma per risultati. La Roma potrebbe aver svoltato con Fonseca, al di là del cambio di proprietà. Penso che possa essere la sorpresa di questo campionato con la Lazio. Tutti si aspettavano Napoli e Atalanta, invece Roma e Lazio stanno lì a competere con le più grandi. Arrivando in Champions League farebbero qualcosa di grande e di inaspettato, per come sta andando ora. Mi aspetto che continuino, ci sono le premesse. Al ritorno delle vacanze secondo me la Roma può fare 6 punti con Torino e Juventus”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca si è preso la Roma, lui a differenza di altri è arrivato in punta di piedi, c’è stata molta diffidenza nei suoi confronti, ma poi la squadra ha cominciato a giocare bene nonostante le difficoltà per gli infortuni. Per me il 12 gennaio con Roma-Juve si decide la stagione. Se la Roma vince la classifica cambia e si può sognare. C’è da vincere un trofeo quest’anno, o l’Europa League o la Coppa Italia, altrimenti non sarà una stagione positiva”.