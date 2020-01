‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Zaniolo è un patrimonio del calcio italiano e va trattato come tale”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “Dopo il brutte infortunio di Zaniolo la partita è passata in secondo piano. Un dispiacere enorme per un ragazzo che ha dimostrato tutto il suo talento proprio in quell’azione con una progressione di 40 metri. Le notizie che giungono non sono positive nemmeno per Demiral. Ieri non mi è piaciuta né la Roma e né la Juventus. I giallorossi hanno avuto un buon momento di Dzeko e hanno fatto gol, però dopo il bosniaco è calato nuovamente. Veretout sta sbagliando troppo, aveva già fatto questo tipo di errore. E’ necessario partire sempre dal portiere?”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “L’importante è che Zaniolo segua tutto il programma di Mariani per tornare in forma nel modo corretto. Il classe ’99 è un patrimonio per il calcio italiano e va trattato come tale. Ieri è stata una partita non bella condizionata da tanti errori tecnici. MI aspettavo che la Juventus gestisse meglio la partita, invece ha mostrato varie debolezze. La Roma ha avuto una grandissima reazione sul piano caratteriale ed emotivo”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Zaniolo era il più in forma quello che aveva messo maggiormente in difficoltà la Juventus. E’ una brutta perdita per la Roma. Ci sono grandi differenze tra la sconfitta con il Torino e quella con la Juventus. I giallorossi hanno giocato per quasi 70 minuti meglio della Juventus, ma hanno regalato due gol. Giocatori d’esperienza come Kolarov non possono commettere questi errori. La Roma deve migliorare”

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): allucinante l’approccio difensivo alla partita della Roma. Sono stati due regali: uno di Kolarov e l’altro di Veretout. Non puoi concedere due gol alla Juventus. Nel secondo tempo i giallorossi si sono ripresi ma nulla più. La Roma è una squadra con continui sbalzi psicologico che non permette di stabilizzarsi.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non capisco più Pellegrini. Ha iniziato malissimo il nuovo anno. E adesso, senza Zaniolo, il più forte di tutti, sarà dura entrare in Champions”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pau Lopez è più responsabile di Veretout in occasione del rigore. E’stato un errore clamoroso: lo spagnolo vede che Dybala lo sta attaccando da dietro. E’ uscito Zaniolo ed è entrato un inconsistente Under”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Qualcosa è cambiato nella Roma dopo la sosta. In 15 giorni c’è stata una involuzione, si è perso quello che si era ottenuto nei mesi precedenti. Certo, ieri, è stata falsata dai primi dieci minuti con troppi errori. Fonseca l’aveva preparata tatticamente in maniera diversa, ma poi…”