‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dzeko spento dal punto di vista fisico, più che mentale”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzko l’ho visto spento dal punto di vista fisico, più che mentale, troppo sottotono rispetto a quello che deve essere il suo ruolo in questa squadra”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko ha un fisico per il quale ha bisogno più di tempo per entrare in forma, non gli si deve solo accollare il fatto che sia deluso dal non trasferimento alla Juve. La gestione della Roma, purtroppo, passa molto dai suoi piedi. Un Club come la Roma non può e non deve avere solo un giocatore sul quale poggiare tutte le responsabilità”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko, come il resto della squadra, non sta bene fisicamente. A Fonseca occorre dire che la condizione fisica e atletica della squadra è precaria, lo si è visto nelle tre partite di campionato”.