‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Napoli serve una Roma attenta e più cinica”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Domenica contro il Napoli serve una Roma attenta, concentrata e più cinica rispetto alle partite già disputate. Secondo me può dire la sua. Certo, le assenze dei giocatori che ne hanno caratterizzato il mercato, si fanno sentire..."

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma non può nascondersi, e domenica è una partita decisiva, importante. Se la deve giocare e cercare di dare una spinta a questo suo campionato".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Domenica sera vedo favorito il Napoli, perché ha dato più garanzie e dimostrato di far bene in campionato e in Champions. La Roma però è quarta e al Napoli mancheranno Rahmani e Anguissa, assenze che pesano".