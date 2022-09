‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “La Roma può provare il colpo a San Siro”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'Inter non la vedo così disastrata. La Roma deve giocare come contro l'Atalanta ed evitare di entrare in campo come contro la Juve a Torino. Ne mancano ancora tante di partite, la Roma dovrà cercare di uscirne senza problemi. La Roma deve ritrovare Dybala e approfittare di Zaniolo per andare a vincere a Milano. Pellegrini può giocare in mediana se Mou vuole togliere uno tra Matic e Cristante"