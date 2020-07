‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma ha vinto le ultime tre partite grazie ad errori arbitrali”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Milik non può diventare Dzeko, sono giocatori troppo diversi”.

Piero Torri (Teleradiostereo – 92,7): “Rinuncerei a Dzeko per Milik”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il problema della Roma non è tanto come ha giocato in questa stagione quanto il fatto di non essere mai stata in corsa per nulla. Non ha mai avuto continuità di rendimento e di risultati. Se la Roma batte l’Inter ma non va in Europa League della vittoria non si ricorderà nessuno: deve seguire soltanto l’obiettivo”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Come si può dire che la Roma è andata bene? Si può dire che è andata sostanzialmente male. Se l’Inter battesse la Roma sarebbe uno dei rari squilli di questa squadra in stagione. La Roma ha determinato più compatimento che emozioni. Fonseca ha fatto bene a riprendere Zaniolo: non c’è niente di peggio di un talento che si butta via”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è sicuro che l’Inter vinca a Roma: molto più probabile un pareggio. Nessuno pensava un ritardo della Roma di 20 punti dal quarto posto. La Roma ha vinto queste ultime tre partite grazie ad evidenti errori arbitrali. La Roma come prestazioni sta comunque giocando meglio. Se la Roma dovesse battere l’Inter sarebbe una continuità di risultati sorprendente: ci credo poco però. Fonseca sta facendo di tutto per migliorare Zaniolo: si deve dare una calmata”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Inter dovrà battere la Roma se vuole credere ancora allo scudetto ma non è un esercizio facile. La Roma può salvare la stagione solo se va in finale di Europa League e la vince, altrimenti sarebbe disastrosa. E’ stata imbarazzante, ad una distanza siderale dal quarto posto Champions. Zaniolo messo alla gogna in queste settimane per cose non troppo importanti: penso ci sia invidia da parte di qualche giocatore in squadra”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella vista dopo la sconfitta con il Napoli mi è sembrata una Roma più in salute, e credo che sarà un impegno difficile per l’Inter che ha vinto ma non convinto. Il caso Zaniolo? Secondo me è una cosa che nel calcio ci può stare e credo che sia già rientrato. Lui è davvero forte, la squadra gli va costruita attorno. La Roma ha l’occasione di battere una squadra che gli sta davanti: non gli è mai successo prima. Fonseca sta portando avanti un’idea e i giocatori lo stanno seguendo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha vinto contro un Verona che non è più quello che ha esaltato tutti mesi fa, così come l’inter ha battuto una Spal ormai in disarmo Io credo che la vera Roma è una via di mezzo tra quella che ha vinto nelle ultime tre e quella che aveva perso con Samp e Napoli. La vita di Zaniolo corre veloce come lui in campo, ha fatto bene Fonseca a dire quelle cose. Roma-Inter? Prevedo un pareggio”