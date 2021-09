Qatar 2022, Rui Patricio titolare in Azerbaijan-Portogallo

Il portiere giallorosso sarà stabilmente tra i pali della propria nazionale anche in questa giornata di qualificazioni mondiali

Dopo l'amichevole contro il Qatar, il Portogallo torna in campo per le qualificazioni ai mondiali del 2022. Affronterà l'Azerbaijan per non perdere terreno rispetto alla Serbia prima nel girone. Rui Patricio sarà titolare della formazione di Fernando Santos come di consueto.