Argentina, Lo Celso fuori dal Mondiale. Fiducia per Dybala

Lo Celso out, Dybala con ogni probabilità in. Secondo quanto riportato da TyC Sports, è ormai ufficiale l'esclusione di Lo Celso dal Mondiale: in attesa del referto ufficiale del Villareal, in Argentina è stata confermata la notizia dell'operazione a cui dovrà sottoporsi il centrocampista per una lesione muscolare molto importante. Lo Celso, in bilico fino a pochissime ore fa, dovrà quindi rinunciare al Mondiale in Qatar, con il posto lasciato vacante ancora da riassegnare. Potrebbe essere un ulteriore indizio a favore della convocazione di Paulo Dybala, anche se si va verso la chiamata di Enzo Fernandez, anche per caratteristiche. I media argentini anche oggi riportano che Scaloni confida nel rientro al top della Joya, il cui recupero procede spedito. E Mourinho che spera di ritrovarlo anche col Torino. Il ct dell'Albiceleste è già in Qatar, deve riflettere sugli ultimi ritocchi ai convocati: la lista ufficiale dovrebbe arrivare a breve.