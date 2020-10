Primavera, Roma-Atalanta 1-0: Tall – LIVE

La Roma di Alberto De Rossi scende in campo per la quarta giornata del campionato Primavera. I giallorossi, in testa a punteggio pieno con il Sassuolo, ospitano al Tre Fontane l’Atalanta, tra le corazzate del campionato e dominatrice della passata stagione. Per la Roma ancora tante le perplessità riguardo questo inizio di stagione: nonostante i tre successi, arrivati tutti col punteggio di 3 a 2, permangono ancora problemi di equilibrio e di mancanza di cinismo in zona gol, come sottolineato dallo stesso De Rossi in conferenza stampa.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

14′ – Reazione della Roma: Milanese calcia in diagonale da posizione defilata sulla destra, risponde presente Vismara. Gara bellissima al tre Fontane.

12′ – Clamorosa chance per l’Atalanta: Rosa calcia altissimo a tu per tu con Boer su ottima imbucata in profondità di Ruggeri. male nella circostanza la retroguardia giallorossa.

10′ – Prima occasione per l’Atalanta: bella conclusione all’interno dell’area di rigore da parte di Rosa, Boer si distende sulla sua sinistra e devia in corner

2′ – GOOOOL DELLA ROMA: Subito a segno i padroni di casa con un grande colpo di testa di Tall su cross perfetto di prima di Podgoreanu dalla destra. Giallorossi già avanti!

1′ – Inizia la partita del Tre Fontane.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-3): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Darboe, Tripi, Zalewski, Milanese; Podgoreanu, Tall, Providence

A disposizione: Mastrantonio (GK), Megyeri, Morichelli, Astrologo, Chierico, Ciervo, Muteba, Bamba, Evagelisti, Cassano, Tomassini.

Allenatore: Alberto De Rossi

ATALANTA (4-2-3-1): Vismara; Renault, Scanagatta, Cittadini, Ruggeri; Olivieri, Gyabuaa; Mediero, Cortinovis, Lukas; Rosa

A disposizione: Bertini (GK), Ghislandi, Bonfanti, Ceresoli, Panada, Sidibe, Zuccon, De Nipoti, Ngock Italen, Carrà, Kobacki.

Allenatore: Massimo Brambilla

Marcatori: Tall (2′)

Ammoniti:

Note:

Arbitro: Mario Cascone

Assistente: Michele Somma