Pinto: la rivoluzione in un anno tra campi, scouting e biglietti

Esattamente un anno fa il portoghese sbarcava a Trigoria. Tanti i problemi all'inizio e tanti i cambiamenti adottati

Esattamente un anno fa la Roma affidava le competenze della sua area tecnica a Tiago Pinto. Era il 4 gennaio del 2021 quando il semi sconosciuto portoghese nell’ordine, dovette affrontare il Covid, l’incidente di un suo collaboratore (De Sanctis), il derby perso, l'eliminazione con sei cambi contro lo Spezia e la decisione di togliere la fascia a Dzeko. Non esattamente il più semplice degli inizi come riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. Dodici mesi, due mercati (sta iniziando il terzo) e due allenatori dopo (il salto di qualità da Fonseca a Mourinho), il gm portoghese lavora in una Trigoria che sta completamente rivoluzionando. I risultati, nelle piccole grandi cose quotidiane, già si vedono, anche se il campo, per ora, sta dando risposte altalenanti.