Pellegrini, Zakaria a gennaio e Azmoun a giugno: Pinto, il futuro è già adesso

Il general manager dopo la chiusura del mercato tra rinnovi, prolungamenti e progetti per gennaio già getta le basi per le prossime sessioni

Marchiati col rosso, sottolineati con la penna in maniera nervosa. E non potrebbe essere altrimenti visti i danni procurati nella corsa al centrocampista. Nzonzi, Santon e Fazio hanno ancora “mercato” in quei mercati aperti quasi tutti l’anno: dal Messico al Qatar passando per la Turchia. Per il momento solo il primo sembra vicino alla cessione. Il bidone francese si è riavvicinato al Al Rayann, l’operazione dovrebbe chiudersi entro domani. Uno schiaffo ulteriore visto che Nzonzi aveva rifiutato la destinazione due settimane fa, quando la Roma era ancora in tempo per prendere Zakaria o chi per lui. La partenza dell’esubero permette a Pinto di rimettersi al lavoro sul regista chiesto da Mourinho. Ovviamente per dopo Natale. Zakaria, ieri protagonista contro l’Italia, non ha rinnovato e si può prendere per molto meno. Ma in corsa resta sempre quel Douglas Luiz pallino di tutti a Trigoria. Se anche Santon e (quasi impossibile) Fazio dovessero convincersi a partire allora ci sarà posto pure per un terzino destro. Nel frattempo Pinto ha messo le basi per prendere Azmoun a parametro zero. L’attaccante è in scadenza con lo Zenit e non rinnoverà. Di conseguenza a gennaio potrà firmare con chi vuole, e la Roma è in prima fila. Arriverebbe a giugno per sostituire Borja Mayoral che, a meno di sorprese, non sarà riscattato dal Real Madrid.