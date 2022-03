Pellegrini stringe i denti e gioca. Kumbulla e Zalewski pronti

Mourinho: "Lorenzo sta perfettamente bene. Quando uno torna a casa con la febbre dopo una partita non posso dire che è al 100%"

Lorenzo Pellegrini ci sarà. A rassicurare la galassia romanista sulle condizioni del numero 7 giallorosso ci ha pensato Mourinho che ha parlato delle condizioni del suo capitano, reduce da un attacco febbrile: “Sta perfettamente bene. Quando uno torna a casa con la febbre dopo una partita non posso dire che è al 100%, ma si è allenato senza problemi e nella sua testa è disponibile. Gioca lui, lo dico senza alcun bluff”. Anche oggi Pellegrini agirà sulla trequarti, alle spalle del tandem d’attacco formato dal Abraham e Zaniolo: nonostante il numero 22 sia reduce da un paio di botte incassate contro il Vitesse, la sua presenza non sembra essere in dubbio. In mediana spazio alla coppia Critante-Mkhitaryan, con Karsdorp pronto a riprendersi la fascia destra dal 1′. A sinistra ballottaggio Zalewski-El Shaarawy, entrambi favoriti su Vina: a spuntarla dovrebbe essere il classe 2002, rimasto a riposo in Conference League. Davanti a Rui Patricio invece dovrebbe essere ancora Kumbulla a comporre la linea difensiva insieme a Mancini e Smalling. Dopo aver trascorso la notte al Fulvio Bernardini, questa mattina i giocatori svolgeranno un rapido risveglio muscolare: la squadra si trasferirà all’Olimpico in pullman dopo pranzo.