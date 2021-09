Pellegrini, rinnovo in stand by. Lista Serie A: presenti Santon, Nzonzi e Fazio

Il mercato in entrata della Roma è chiuso ma ci sono possibilità di pizzare gli esuberi. Di Maria e Moratti, parole al miele per Mourinho

Il mercato della Roma è terminato ma ancora si fanno valutazioni per il mercato in uscita. In alcuni paesi ancora non è chiuso quello in entrata, fra cui quello degli Emirati Arabi. L’Al Rayyan vorrebbe ingaggiare Steven Nzonzi, fra i giocatori in esubero con la Roma preme per liberarsi del suo pesante ingaggio di quattro milioni di euro a stagione. Due squadre turche si sono fatte avanti per Santon, Besiktas e Istanbul Basaksehir. Nonostante le non cessioni di Nzonzi, Fazio e Santonil monte ingaggi è stato abbattuto di 40 milioni. I tre giocatori sono stati inseriti nella lista presentata per la Serie A, per riempire obbligatoriamente tre slot vuoti, come vuole il regolamento e per tutelarsi legalmente. Riccardi, invece, è stato inserito come fuori quoto nella Primavera di Alberto De Rossi. Si lavora al rinnovo di Pellegrinianche se le parti attualmente sono un pò distanti: da una parte il calciatore è consapevole che questo sarà il contratto più importante della sua carriera, dall’altra il club ha l’interesse a non far lievitare il monte ingaggi. Pinto è in Portogallo per qualche giorno dopo il grande lavoro per il mercato estivo e la trattativa è rimandata al suo rientro.