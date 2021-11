Pellegrini, addio 2021: confermata la lesione al retto femorale

Il capitano saluta il miglior anno della sua carriera nonostante la sua assenza ad Euro 2020 causa infortunio

La diagnosi è confermata: Lorenzo Pellegrini questa mattina si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al retto femorale destro. Il capitano giallorosso salterà dunque le partite in programma nel mese di dicembre e tornerà a disposizione solo nel nuovo anno. Alle tante assenze nel centrocampo giallorosso si aggiunge quella del capitano, fin qui l'uomo più in forma della stagione. Mourinho dovrà dunque reinventare nuovamente il reparto come accaduto con il Torino, sperando di recuperare, almeno uno tra Cristante e Villar fermati dal Covid. La Roma riavrà il suo numero 7 per l'inizio del nuovo anno, in particolare per la partita di San Siro contro il Milan in programma per il 6 gennaio 2022. Il capitano salterà le sfide di Bologna, i big match contro Inter e Atalanta oltre a Spezia, Sampdoria e all'ultima partita del girone di Conference League contro il Cska Sofia. Lorenzo Pellegrini saluta dunque il miglior anno della sua carriera nonostante la sua assenza ad Euro 2020 causa infortunio. Ha chiuso il 2021 con 17 gol e 9 assist in 50 presenze in tutte le competizioni.