Nuno Romano: “È il momento di andare avanti. Grazie ai tifosi e ai calciatori”

Il collaboratore di Paulo Fonseca si congeda dalla Roma dopo due stagione

È il momento dei saluti per tutto lo staff di Paulo Fonseca. Il collaboratore tecnico di Fonseca, Nuno Romano, ha voluto lanciare un messaggio sul proprio profilo Instagram ai tifosi della Roma, ai calciatori e a tutto lo staff, al termine della sua avventura nella capitale. Queste le sue parole: "È il momento di andare avanti. Un ringraziamento sentito a tutto lo staff e il mio più sincero grazie a tutti i giocatori con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ai tifosi, grazie per la forza e il sostegno offerto in queste stagioni: siete davvero speciali! Sono stati due anni di impegno, dedizione e passione verso un club così speciale per me. Grazie". Ieri sera nel match contro lo Spezia lo staff si è seduto per l'ultima volta sulla panchina della Roma. Il portoghese Fonseca lascia dopo due anni in favore del connazionale José Mourinho che guiderà i giallorossi per le prossime tre stagioni.