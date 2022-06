Nations League, Portogallo-Svizzera 4-0: Rui Patricio in campo tutta la partita

La nazionale lusitana trionfa in casa contro la Svizzera. Per il portiere giallorosso questa è la 60esima presenza stagionale

Rui Patricio è tornato questa a difendere i pali della sua nazionale nella partita vinta agevolmente per 4-0 contro la Svizzera. Nelle ultime uscite, il C.T Fernando Santos gli aveva preferito Diogo Costa. La partita è stata un autentico trionfo per i padroni di casa grazie alla doppietta del solito Ronaldo e i gol di Carvalho e Cancelo. Per Rui Patricio si tratta della 60esima partita stagionale, la sesta con il Portogallo.