Mourinho: “Voglio giocare per vincere sempre. Trabzonspor più esperto di noi”

Il mister parla del match con i turchi, valevole per l'andata dei playoff di Conference League

Il Trabzonspor non ha mai perso in precampionato e non ha perso nei preliminari. Quali possono essere le insidie? “È una squadra più esperta di noi. Giocare in casa per loro è molto diverso. Sarà pieno di tifosi emozionati. Anche il nostro precampionato è stato positivo, abbiamo giocato con squadre di Champions perché io volevo giocare con squadre di questo potenziale. Magari ci manca un po’ di intensità ma sappiamo come vogliamo giocare. Poi questo è calcio puro e non sai mai cosa può succedere ma sono tranquillo, sono preparato.”

Manca il gol doppio, come lo chiamiamo in Italia. Questo aumenterà lo spettacolo? “Non lo so questo è difficile per me da capire. Una roba ovvia è che ci saranno più extra time. Una partita 1-0 poi 2-1 che avrebbe un vincitore avrà un extra time. Non so se per lo spettacolo sarà una cosa giusta. Con questo approccio che abbiamo non mi interessa di giocare in casa o fuori, noi andiamo lì per cercare di vincere.”