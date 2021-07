Mourinho saluta Setubal: fra i like alla foto anche quello di Xhaka

Il centrocampista svizzero ha espresso il proprio gradimento all'ultimo post dello Special One

José Mourinho ha salutato la "sua" Setubal postando una foto su Instagram e fra i tanti like al post c'è anche uno che interessa i tifosi della Roma: quello di Granit Xhaka. Il centrocampista dell'Arsenal, grande obiettivo di mercato dei giallorossi, non ha mai nascosto la sua volontà di lavorare con lo Special One così come il desiderio di giocare nella capitale. Lo svizzero, autore finora di un grande Europeo con la sua nazionale, è al centro di una trattativa fra i gunners e i giallorossi, con Tiago Pinto che vuole chiudere al più presto il suo acquisto. Con le cessioni sempre più vicine di Pau Lopez e Under al Marsiglia, il GM potrebbe avere più liquidità da reinvestire nel mercato in entrata ed offrire a Mourinho i giocatori richiesti.