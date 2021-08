Mourinho entusiasta del ritiro portoghese: “Ottimo posto per lavorare” – FOTO

Il tecnico portoghese ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram

José Mourinho ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dal ritiro in Portogallo. La didascalia del post parla chiaro: "Ottimo posto dove lavorare. Hotel e stadio molto belli per lavorare". Lo Special One appare raggiante e contento del ritiro nella sua terra. L'allenatore portoghese sta preparando la sua prima stagione sulla panchina della Roma. Nonostante qualche rallentamento nel mercato in entrata l'allenatore sembra essere fiducioso del gruppo che sta guidando.